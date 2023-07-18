В Госдуме рассказали, зачем Украине зерновая сделка Депутат Госдумы Ивлев заявил о доставке оружия на Украину под прикрытием зерновой сделки

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Под прикрытием зерновой сделки на Украину доставлялось оружие, заявил в разговоре с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев. По его словам, на фоне этого прекращение зерновой является правильным решением.

Прекращение зерновой сделки — абсолютно правильное решение. Под ее прикрытием на Украину доставлялось вооружение, боеприпасы и дальнобойные ракеты, — сказал Ивлев.

17 июля, в последний день действия зерновой сделки, два морских беспилотника Вооруженных сил Украины атаковали Крымский мост. Через некоторое время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены. Это же подтвердил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Пескова, Москва готова вернуться к вопросу реализации соглашения, если российская часть сделки будет выполнена. Теракт на Крымском мосту не повлиял на решение об участии в договоренностях, отметил пресс-секретарь Путина.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководство ООН провалило миссию по гарантиям выполнения части зерновой сделки. Это относится к экспорту российской сельскохозяйственной продукции, отметила она.