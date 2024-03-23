«Сожмем зубы»: в Госдуме ответили на обращение Путина после «Крокуса» Депутат Госдумы Журавлев после обращения Путина призвал пойти громить Украину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам указал на украинский след в нападении на «Крокус Сити Холл», сообщил NEWS.ru первый зампредседателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, не важно, что говорят сами террористы, которых, возможно, использовали втемную, но бежали они именно в сторону Украины. Как считает Журавлев, россияне должны сплотиться и с новыми силами пойти «громить государство-террорист».

На украинский след указал и президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам России — не важно, что говорят сами террористы, которых, возможно, использовали втемную, но бежали они в сторону украинской границы, где их ждали. Нет никаких сомнений, что и такими зверскими акциями наш народ запугать не получится, мы просто еще больше сплотимся вокруг нашего лидера, Владимира Путина, сожмем зубы и с новыми силами пойдем громить зарвавшееся вконец государство-террорист, коим, безусловно, сейчас является Украина, — сообщил он.

По его словам, крайне важно, что все террористы благодаря профессионализму российских спецслужб были задержаны живыми и теперь могут дать показания. Причем сделано это было не в мегаполисе, где при задержании могли бы пострадать еще сотни людей, а на практически безлюдной дороге в Брянской области, где удалось избежать жертв.

Уверен, что, если бы убийцы ушли, их тела подкинули бы куда-то в Афганистан, чтобы отвести подозрения от Киева, — резюмировал Журавлев.

Путин ранее заявил, что украинская сторона могла подготовить террористам, открывшим стрельбу в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», возможность для перехода госграницы. Он напомнил, что подозреваемых задержали в Брянской области, когда они через лес пробирались к границам.