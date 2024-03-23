Путин рассказал, как Украина могла помочь террористам из «Крокуса» Путин: Украина могла подготовить «окно» на границе для террористов из «Крокуса»

Фото: Григорий Сысое/ РИА «Новости»/kremlin.ru

Владимир Путин

Украинская сторона могла подготовить террористам, открывшим стрельбу в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», возможность для перехода госграницы, заявил президент России Владимир Путин в своем видеообращении. Он напомнил, что подозреваемых задержали в Брянской области, когда они через лес пробирались к границам Украины.

Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода госграницы, — сказал он.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян заявила, что подозреваемые в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» не доехали 100 км до границы с Украиной. Она предположила, что Киев мог «сорваться с цепи» или же ему поступила соответствующая команда.

Владимир Путин объявил 24 марта днем национального траура после трагедии в «Крокусе». Террористы расстреливали в упор людей, которые пришли на концерт группы «Пикник». Позже злоумышленники подожгли обивку в концертном зале. Огонь быстро распространился по зданию, в результате чего сотни людей оказались отрезаны от выхода. Люди, которые не могли выбраться из здания, скончались от отравления продуктами горения.

Кроме того, глава государства заявил, что по всей стране будут введены антитеррористические меры. По его словам, важно не допустить новых атак. Путин подчеркнул, что страна не раз проходила через тяжелейшие испытания.