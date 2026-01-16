«Совместные усилия на встречных треках»: Песков озвучил формулу мира Песков: прочный мир на Украине требует совместных усилий на встречных треках

Установление прочного мира на Украине невозможно без совместных усилий на встречных треках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал призыв главы государства Владимира Путина начать обсуждение новой архитектуры глобальной безопасности для закрепления условий будущего урегулирования, передает ТАСС.

Речь идет в целом, как сказал вчера президент, [о том, что] мир сам не установится. Для того, чтобы установился мир, нужны совместные усилия на встречных треках, — сказал он.

Песков в ходе общения с журналистами также заявил, что в Кремле заметили заявления европейских лидеров о необходимости диалога с Россией и считают это позитивным развитием. Он уточнил, что речь идет о высказываниях, прозвучавших из Парижа, Рима и Берлина.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной. Он подчеркнул, что при восстановлении баланса в отношениях с Москвой, достижении мира и гарантиях свободы Евросоюз и ФРГ смогут преодолеть еще одно серьезное испытание.