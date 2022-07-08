В России приравняли к госизмене переход на сторону противника Совфед одобрил закон, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Совет Федерации одобрил закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий, пишет РИА Новости. Санкции за участие гражданина России в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам страны, предусматривают до 20 лет лишения свободы.

Такое же наказание будет применяться в случае шпионажа, выдачи иностранному государству или иностранной организации сведений, составляющих государственную тайну, либо оказание иностранному государству или международной организации финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ.

Ранее сообщалось, что этот же документ предусматривает наказание до семи лет лишения свободы за призывы к действиям против безопасности России, а также за выезд за пределы государства гражданина, допущенного к гостайне, если такое право было для него ограничено. Выезд из России гражданина, допущенного к гостайне и имеющего ограниченные права на перемещение за пределы страны, может наказываться тремя годами лишения свободы, а с отягчающими обстоятельствами — до семи лет. Кроме того, в случае утверждения документа незаконная пересылка носителей, содержащих гостайну, может наказываться вплоть до лишения свободы сроком на четыре года.