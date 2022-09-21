Совфед одобрил закон о наказании за преступления при мобилизации Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание за преступления во время мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил внесение поправок в Уголовный кодекс (УК) РФ, согласно которым совершение любого преступления в период мобилизации, военного положения, ведения боевых действий или в условиях вооружённого конфликта является отягчающим наказание обстоятельством, сообщает РИА Новости. Закон поступает на подпись президенту.

Ранее отягчающими обстоятельствами соответствующий пункт статьи 63 УК РФ признавал лишь преступления в условиях вооруженного конфликта или военных действий, — отмечается в сообщении.

Ранее один из инициаторов поправок, сенатор Ольга Ковитиди пояснила, что в РФ не сформировано законодательство о военном времени, и действующее законодательство не регулирует все те правоотношения, которые возникают в период военного времени. По ее словам, спецоперация на Украине проявила ряд правовых пробелов в уголовном законодательстве, которые необходимо устранять, чем и занялись сенаторы.