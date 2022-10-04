Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для участников СВО

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сборный пункт военного комиссариата

Совет Федерации одобрил закон о предоставлении участникам специальной военной операции на Украине кредитных каникул, передает ТАСС. Сообщается, что документ определяет порядок оформления льготного периода, который предусматривает заморозку задолженности на определенный срок или уменьшение размера платежей в течение этого времени. При этом заявление гражданина должно быть рассмотрено в течение пяти дней.

Уточняется, что в случае гибели участника спецоперации, а также в результате увечья или контузии его обязанности по займу будут аннулированными. Аналогичное право распространится и на кредитные договоры граждан, которые находились на иждивении у мобилизованного.

Согласно документу, кредитные каникулы будут предоставлены как военнослужащим Минобороны, так и представителям Росгвардии, МЧС, Службы внешней разведки, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, СК РФ, участвующим в боевых действиях на Украине. Аналогичное право получат и члены их семей.

Ранее стало известно, что Федеральная служба судебных приставов приостановит взыскание долгов с попавших под мобилизацию россиян. В пресс-службе ведомства заявили, что согласно ч. 2 ст. 40 ФЗ «Об исполнительном производстве», судебный пристав-исполнитель может приостановить полностью или частично исполнительное производство в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву.