Федеральная служба судебных приставов приостановит взыскание долгов с попавших под мобилизацию россиян. Заявление для этого можно будет подать на призывных пунктах, передает РИА Новости.

В соответствии с частью 2 статьи 40 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, — говорится в сообщении.