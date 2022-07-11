Володин рассказал, к кому из министров есть вопросы по импортозамещению Совет Госдумы потребовал от кабмина отчитываться о ходе импортозамещения

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Совет Госдумы потребовал от российских министров отчитываться о продвижении импортозамещения во время «правительственных часов», а также при работе с профильными комитетами. В думском Telegram-канале уточнили, что председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин указал, что наибольшее количество вопросов по теме импортозамещения накопилось к Минцифры.

Сегодня на Совете Государственной думы обсуждался вопрос оценки роли профильных министерств в импортозамещении в различных отраслях экономики. Совет подтвердил требование к министрам о выделении отдельного блока в отчетах в ходе «правительственных часов» и при взаимодействии с профильными комитетами, — сказано в сообщении.

Как напомнили представители ГД, по итогам весенней сессии Володин заявил, что с сентября Госдума может начать оценивать деятельность министров по новому критерию — успешность ведомств в импортозамещении.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что программа импортозамещения в России провалилась полностью. По его мнению, нет ничего, кроме «бравурных отчетов отраслевых ведомств».

Похожим образом высказался и глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его словам, программа импортозамещения «в значительной степени провалена». Некоторые руководители не хотят добиваться экономической независимости России, а стремятся пересадить промышленность и экономику страны на «китайскую иглу».