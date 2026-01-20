Сотрудникам МЧС расширили полномочия

МЧС получило право подавлять беспилотники, сообщили в ведомстве. Соответствующий федеральный закон вступил в силу 20 января.

Специалисты МЧС России теперь могут пресекать функционирование беспилотных аппаратов, чтобы защитить силы и средства ведомства, население и объекты. Для этого разрешено подавлять и преобразовывать сигналы дистанционного управления беспилотниками, — говорится в сообщении.

Документ расширяет полномочия сотрудников пожарных служб, работников специализированных аварийно-спасательных подразделений и сотрудников ведомства, ответственного за организацию мероприятий в сфере гражданской обороны. Кроме того, региональные органы управления получают возможность самостоятельно инициировать введение планов по защите населения и объектов инфраструктуры в чрезвычайных ситуациях на основании рекомендаций МЧС.

Ранее, 20 января, противовоздушная оборона ликвидировала 60 украинских БПЛА в период с 16:00 до 20:00. Дроны сбили над тремя регионами страны и акваторией Азовского моря.