Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с внезапной кончиной папы римского Франциска. По словам главы государства, понтифик способствовал развитию связей РПЦ и католической церкви. Телеграмма Путина камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу опубликована на официальном сайте Кремля.
Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем, — отметил президент.
Как обратил внимание российский президент, скончавшийся в возрасте 88 лет папа римский пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости. Как подчеркнул Путин, в течение всех лет своего понтификата Франциск активно способствовал развитию конструктивного взаимодействия между российским государством и Святым престолом.
Ранее сообщалось, что Франциск правил 12 лет и страдал различными недугами. Например, недавно специалисты диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. Также он пережил серьезный респираторный приступ.