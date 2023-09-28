Собянин заявил об экономической войне восточных стран с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском экономическом форуме заявил, что восточные страны ведут экономическую войну с Россией. По его словам, азиатские рынки оказались «еще более жесткими», чем западные.

Восточные рынки, мы должны понимать, что они еще более жестки. С нами уже и там идет серьезная война, экономическая война, — заявилСобянин.

Градоначальник полагает, что из-за введения западных санкций РФ была вынуждена изменить вектор в сторону востока, однако и там столкнулась с новыми трудностями. В качестве примера Собянин указал на преференции, которые дают азиатским производителям их государства, в то время как российские остаются вне их.

Он также обратил внимание на то, что западные страны санкциями отрезали Москве доступ к современным технологиям. По его словам, на Востоке «никто не хочет дарить» разработки «ни в области машиностроения, ни в области авиастроения, ни в области микроэлектроники». Собянин рассказал, что России предлагают приобретать продукт, а не технологии отдельно по вдвое завышенным ценам.

Ранее бывший государственный секретарь США Майк Помпео указал на сближение России и Китая за последние три года и укрепляющиеся связи. Вместе с тем, по его мнению, лидеры этих стран не смогут стать настоящими друзьями, поскольку между ними много трений. При этом политик считает дружбу Москвы и Пекина стратегической ошибкой Вашингтона.