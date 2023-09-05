Собянин сообщил о новой попытке атаки БПЛА на Москву Собянин: ПВО РФ уничтожили беспилотники в Калужской области и под Истрой

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российские силы ПВО предотвратили очередную попытку атаки беспилотников на объекты в российской столице, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, один из аппаратов был сбит в Подмосковье, второй — в Калужской области.

Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву, — написал градоначальник.

Он добавил, что разрушений и пострадавших на месте падения обломков, по предварительным данным, нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 5 сентября вооруженные силы пресекли новую попытку Украины совершить теракт на российской территории. По информации военных, беспилотник ВСУ был уничтожен над Калужской областью.

Также сообщалось, что в столичных аэропортах ввели план «Ковер». Он применяется при появлении в небе опасных или неизвестных объектов. По имеющимся данным, в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево были задержаны по меньшей мере 14 рейсов, еще 5 отменены. В воздушном пространстве над этими районами не наблюдалось ни одного самолета.