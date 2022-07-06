Собянин объявил о старте разработки электромобиля «Москвич» Собянин объявил о начале работы над отечественной платформой для электромобиля «Москвич»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

На заводе в Москве начинается разработка собственной платформы для электромобилей «Москвич», заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, которые приводит РИА Новости, ее создание будет вестись параллельно с производством авто с классическим двигателем внутреннего сгорания. Данное заявление градоначальник сделал в ходе подписания соглашения о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта между правительством Москвы и ПАО «КАМАЗ».

Не дожидаясь каких-то первых итогов, с сегодняшнего дня начинаем работать над созданием собственной платформы электромобиля под названием «Москвич», — сказал Собянин.

Он пояснил, что на первом этапе предприятие будет заниматься крупноузловой сборкой машин из дружественных стран, затем перейдет к более глубокой локализации этого производства. Параллельно будет вестись работа над электромобилем.

В середине мая правительство Москвы полностью выкупило завод «Renault Россия». Предполагается, что выпуск автомобилей на нем начнется до конца текущего года. Первоначально они будут производиться на базе Renault Logan. Руководитель дептранса столицы Максим Ликсутов заявил, что машины будут поставлять в автопарки служб такси и каршеринга.

6 июня «Renault Россия» был официально переименован в Московский автомобильный завод «Москвич», об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).