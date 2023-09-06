Слуцкий предрек Украине радиоактивное заражение из-за снарядов с ураном Слуцкий: США намерены сохранять антироссийский плацдарм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США намерены сохранять антироссийский плацдарм даже ценой потенциального радиоактивного заражения украинских территорий, написал в своем Telegram-канале руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. При этом депутат подчеркнул, что снаряды с обедненным ураном, которые обещал передать Киеву Пентагон, не помогают изменить ход российской спецоперации.

США намерены сохранять антироссийский плацдарм при хунте (Владимира) Зеленского даже ценой потенциального радиоактивного заражения украинских территорий, — заявил Слуцкий.

Он добавил, что западная политика сдерживания России «перешла в стадию агонии», а предыдущие пакеты военной помощи Украине «по большей части пошли на слом».

Ранее в Пентагоне заявили о выделении нового пакета помощи Украине на сумму $175 млн. Поставки представляют собой дополнительное оборудование для систем ПВО и противотанковое оружие, в том числе снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Вашингтон впервые включил боеприпасы такого типа в пакет помощи Киеву. Новые поставки станут 46-м траншем оборудования из запасов Пентагона на Украину с августа 2021 года.