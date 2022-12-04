Слуцкий назвал последствия участия Запада в украинском конфликте Слуцкий: участие Запада в конфликте на Украине может привести к боевым действиям на орбите

Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press

Леонид Слуцкий

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что вовлечённость Запада в украинский конфликт способна спровоцировать боевую активность на околоземной орбите. Законными целями для ответного удара Москвы могут стать и коммерческие гражданские спутники, помогающие в боевых задачах, отметил он в Telegram.

Если российские предупреждения будут проигнорированы, как это было с требованиями гарантий безопасности почти год назад, вовлечённость Запада в украинский конфликт может спровоцировать боевую активность на околоземной орбите, — подчеркнул председатель думского комитета по международным делам.

Он уточнил, что спутники, передающие данные армии Украины, «грубо и цинично» нарушают международные соглашения по мирному космосу. В российском МИД располагают такой информацией, добавил Слуцкий.

Ранее директор Департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков сообщил, что использование Западом спутников для поддержки операций ВСУ провокационно и как минимум вызывает вопросы в рамках Договора о космосе.