Слуцкий допустил отмену ЕГЭ Слуцкий допустил, что после отказа от Болонской системы ЕГЭ будет ликвидирован

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Новый председатель ЛДПР Леонид Слуцкий допустил, что после отказа от Болонской системы образования пошагово будет также ликвидирован и единый государственный экзамен (ЕГЭ), передаёт «Газета.Ru». Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее сообщил, что Госдума скоро рассмотрит выход России из Болонской системы.

Болонской системе образования нет места в современной России. Думаю, что за возвращением от Болонской системы к нашей родной, лучшей в мире системе образования ЕГЭ тоже будет ликвидирован, пошагово, не сразу​, — указал Слуцкий.

О необходимости отказа от Болонской системы образования на территории РФ в пользу отечественной также заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его мнению, в вузах необходимо использовать «свой опыт» подготовки специалистов. Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова согласилась со словами секретаря Совбеза, добавив, что эту точку зрения поддерживают представители всех сообществ.

27 мая стало известно, что Леонид Слуцкий избран новым председателем ЛДПР. Теперь он официально занял пост скончавшегося в начале апреля основателя и бывшего лидера партии Владимира Жириновского. Отмечается, что Слуцкий избран единогласно.