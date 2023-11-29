«Сказала правду»: Ковитиди ответила властям Украины на заочное обвинение Сенатор Ковитиди заявила, что Киев «взбесило» ее правдивое интервью про Украину

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Ольга Ковитиди

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с NEWS.ru заявила, что власти Украины за четыре дня успели провести в ее отношении уголовное расследование и вынести заочный приговор. Так она прокомментировала решение украинского суда, который приговорил ее к 11 годам тюрьмы после интервью радиостанции «Говорит Москва». По словам сенатора, в беседе с журналистами она правдиво изложила реальную ситуацию на Украине.

Украинскую власть настолько взбесило мое интервью 25 ноября радиостанции «Говорит Москва», в котором я правдиво изложила реальную ситуацию на Украине, что украинская фемида побила все мысленные и немыслимые рекорды. За четыре дня в отношении меня украинская власть умудрилась не только провести уголовное расследование, но и вынести заочный обвинительный приговор, — сообщила Ковитиди.

Как отметила сенатор, украинская власть осознала, что «обречена, и дни ее сочтены», поэтому попыталась запугать тех жителей, кто реально понимает суть происходящего в стране. Она подчеркнула, что в своем интервью вступила в заочный диалог с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком и посоветовала «не заглядываться» на Крымский мост и прекратить угрожать России.

Меня удивило, что видя, что Украина находится на грани государственного переворота, называемого на Украине Майдан, все силы сегодня глава СБУ бросает на борьбу с крымчанами и пытается перефокусировать внимание граждан Украины с критической ситуации внутри страны на не имеющее никакого отношения сегодня к Украине полуострову. Всем уже понятно, что новый госпереворот на Украине неминуем, — отметила сенатор.

По словам Ковитиди, политика украинского президента Владимира Зеленского провальная и уже полностью исчерпала себя. Она подчеркнула, что де-факто такого государства, как Украина, больше не существует, и единственным спасением для нее станет мир с Россией. Сенатор также выразила уверенность, что спецоперация может спасти украинский народ от преступной власти.

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков ранее написал колонку об украинцах, в которой заявил, что многие в Киеве тайно мечтают о «Минске-3». По его словам, Россия уже давно перестала быть посредником, а стала «участником большой борьбы».