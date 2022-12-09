СК установил причины пожара в ТЦ «Мега Химки» СК: причиной пожара в ТЦ «Мега Химки» стали нарушения при проведении сварочных работ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К пожару в ТЦ «Мега Химки» привели нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ, заявили в СК РФ по Московской области. Возгорание началось в гипермаркете OBI. По данному факту возбуждено уголовное дело (ст. 238 УК РФ).

По данным следствия, 9 декабря 2022 года на территории торгового центра, расположенного в городском округе Химки, произошло возгорание. Пожар быстро распространился на большую площадь строения. Предварительно установлено, что в торговом центре осуществлялись сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности, — указано на сайте.

Ранее стало известно, что в ходе последней плановой проверки подмосковного торгового центра «Мега Химки» было выявлено около 50 нарушений пожарной безопасности. Их требовалось устранить до 20 февраля 2023 года.

Возгорание и последовавший за этим взрыв произошли в Подмосковье утром 9 декабря. В тушении пожара в ТЦ были задействованы 70 человек и 20 единиц техники. На данный момент пожар локализован. В результате ЧП погиб один человек — охранник центра. Рабочие покинули здание во время пожара, не сумев потушить его. Ранее источник в экстренных службах предположил, что пожар мог возникнуть в результате поджога.