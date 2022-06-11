СК России опросил более двух тысяч Мариупольцев, каждый из которых признан потерпевшими от действий боевиков батальона «Азов». По данным следователей, жителей города использовали как живой щит, загоняя в подвалы и объекты гражданской инфраструктуры, из которых велась стрельба, передает ТАСС со ссылкой на одного из следователей.
Украинские военнослужащие и националисты «Азова», позиционировавшие себя как защитники Мариуполя, прикрывались мирным населением, использовали их как живой щит, целенаправленно занимали позиции в жилых домах, детских садах, школах, размещали тяжелое вооружение и вели оттуда огонь для того, чтобы спровоцировать стрельбу по данным объектам, обвинив потом вооруженные силы ДНР и России в обстрелах, — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что с апреля в Следственный комитет ежедневно обращаются пострадавшие от действий азовцев и ВСУ. Чаще всего, как отметил следователь, люди сообщают об обстрелах членами нацбата жилых квартир, домов из стрелкового оружия.
Следователь уточнил, что с середины марта 2022 года мариупольцы не могли покинуть подвалы и квартиры из-за угрозы убийством или минирования выходов из подъезда.
Людей там удерживали более нескольких суток, а сами боевики находились на 7-8 этажах, откуда вели огонь или корректировали свои подразделения, которые вели артиллерийский обстрел позиций российских военнослужащих, — пояснил следователь СК.
Ведомство также проводит проверку сообщений о том, что людей забирали и увозили в неизвестном направлении, а также о минометных обстрелах во время попыток жителей покинуть город по зеленым коридорам. Отмечается, что люди маскировали машины белыми лентами и надписями "дети", однако все равно получали атаку из стрелкового оружия.
В настоящее время СК фиксирует показания свидетелей и пострадавших. В последствии они станут основой для возбуждения дел и установления виновных в случившемся.
Ранее СК назвал командиров ВСУ, по чьему приказу убили минимум 25 мариупольцев. По данным правоохранителей, командир роты войсковой части А-2802 ВСУ лейтенант Олег Ткаченко и начальник штаба, первый заместитель командира 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Переступняк отдавали приказы о минировании пешеходных зон и расстрелах.