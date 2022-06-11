СК России признал более двух тысяч мариупольцев пострадавшими от «азовцев»

СК России опросил более двух тысяч Мариупольцев, каждый из которых признан потерпевшими от действий боевиков батальона «Азов». По данным следователей, жителей города использовали как живой щит, загоняя в подвалы и объекты гражданской инфраструктуры, из которых велась стрельба, передает ТАСС со ссылкой на одного из следователей.

Украинские военнослужащие и националисты «Азова», позиционировавшие себя как защитники Мариуполя, прикрывались мирным населением, использовали их как живой щит, целенаправленно занимали позиции в жилых домах, детских садах, школах, размещали тяжелое вооружение и вели оттуда огонь для того, чтобы спровоцировать стрельбу по данным объектам, обвинив потом вооруженные силы ДНР и России в обстрелах, — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что с апреля в Следственный комитет ежедневно обращаются пострадавшие от действий азовцев и ВСУ. Чаще всего, как отметил следователь, люди сообщают об обстрелах членами нацбата жилых квартир, домов из стрелкового оружия.

Следователь уточнил, что с середины марта 2022 года мариупольцы не могли покинуть подвалы и квартиры из-за угрозы убийством или минирования выходов из подъезда.

Людей там удерживали более нескольких суток, а сами боевики находились на 7-8 этажах, откуда вели огонь или корректировали свои подразделения, которые вели артиллерийский обстрел позиций российских военнослужащих, — пояснил следователь СК.

Ведомство также проводит проверку сообщений о том, что людей забирали и увозили в неизвестном направлении, а также о минометных обстрелах во время попыток жителей покинуть город по зеленым коридорам. Отмечается, что люди маскировали машины белыми лентами и надписями "дети", однако все равно получали атаку из стрелкового оружия.

В настоящее время СК фиксирует показания свидетелей и пострадавших. В последствии они станут основой для возбуждения дел и установления виновных в случившемся.

Ранее СК назвал командиров ВСУ, по чьему приказу убили минимум 25 мариупольцев. По данным правоохранителей, командир роты войсковой части А-2802 ВСУ лейтенант Олег Ткаченко и начальник штаба, первый заместитель командира 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Переступняк отдавали приказы о минировании пешеходных зон и расстрелах.