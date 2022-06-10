СК назвал командиров ВСУ, по чьему приказу убили минимум 25 мариупольцев

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Следственный комитет России установил личности еще двух командиров Вооруженных сил Украины, причастных к обстрелам мирного населения Донбасса. По данным правоохранителей, командир роты войсковой части А-2802 ВСУ лейтенант Олег Ткаченко и начальник штаба - первый заместитель командира 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Переступняк отдавали приказы о жестоком обращении с мирным населением.

С 28 февраля по 28 марта 2022 года Ткаченко неоднократно отдавал подчиненным военнослужащим приказы убивать местных жителей, задержанных для проверки документов. На сегодняшний день следствие располагает данными, согласно которым так были убиты не менее 25 мирных граждан, — говорится в сообщении Следкома.

По данным правоохранителей, Ткаченко отдал приказ заминировать пешеходную тропу — для этого были установлены «растяжки». Через некоторое время на ней подорвался местный житель, который скончался на месте от полученных травм. Позднее солдат, установивший мины, был убит. Свидетели дали подтверждающие показания по данному уголовному делу.

Следственный комитет отметил, что под командованием Ткаченко и Переступняка, как минимум, 19 военнослужащих с 7 по 9 июня 2022 года обстреливали из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР. Известно, что в результате этих атак погибли четыре мирных жителя, ещё 31 человек пострадал.

В настоящее время СК России возбудил три уголовных дела. Фигурантам инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

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