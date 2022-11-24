СК проверит информацию о казни мирных жителей в Херсоне и Харькове

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Вооружённые силы Украины

Следственный комитет России проверит данные о зачистках и казни мирного населения в Херсоне и Харьковской области, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ. До этого в соцсетях была размещена информация о казни мирных граждан в населенном пункте Малая Рогань Харьковской области.

Следователи Следственного комитета России в рамках расследования уголовных дел проверят информацию о проведении Вооруженными силами Украины массовых зачисток с последующей казнью мирного населения на территориях Херсона и Харьковской области, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что имеется информация о задержаниях жителей за получение гуманитарной помощи из России, работу на российских предприятиях и получение документов российского образца. Также в СК заверили, что располагают данными об убийствах родителей студентов из Херсона, которые эвакуировали своих детей в Крым.

Ранее российское государственное агентство РИА Новости писало, что в русскоязычных областях Украины якобы идет поголовная мобилизация. По информации агентства, о ее проведении распорядился офис президента Владимира Зеленского, при этом западные регионы почти не затрагиваются. РИА новости со ссылкой на анонимные источники среди украинских военных утверждает, что так Киев якобы пытается решить задачу уничтожения потенциально опасного для него русскоязычного населения, которое проживает на юге и востоке Украины.