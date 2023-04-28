Шойгу сообщил о повышении боеготовности российских баз в Центральной Азии

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Россия повышает боеготовность своих баз в Киргизии и Таджикистане в связи с намерениями США восстановить военное присутствие в Центральной Азии под предлогом помощи в борьбе с терроризмом, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с коллегами из стран ШОС в Индии. Он отметил, что Москва расценивает просьбы американских властей к странам региона о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС, передает ТАСС.

Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные вызовы, — сказал Шойгу.

Министр добавил, что страны НАТО по итогам своего длительного присутствия в Афганистане и стремительного ухода несут наибольшую ответственность за сложившуюся в стране обстановку. По его словам, Альянс должен взять на себя основные расходы по ее восстановлению после конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии. Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что это станет ответом на приближение НАТО к границам РФ. Он добавил, что движение Альянса доставляет Москве хлопоты и вызывает обеспокоенность в области безопаcности.