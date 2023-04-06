В Кремле объяснили размещение ядерного оружия в Белоруссии Песков назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии ответом на действия НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракетный комплекс ОТРК «Искандер-М»

Планируемое размещение тактического ядерного oружия в Белоруссии ответом на приближение НАТО к российским границам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перeдает «Интерфакс». Он добавил, что это движение доставляет РФ хлопоты и переживания за безопаcность.

НАТО расширяется в сторону границы России. Не Россия приближается своей инфраструктурой военной к границам НАТО. Это движение доставляет нам хлопоты и переживания за нашу безопасность. Естественно, мы принимаем меры для того, чтобы ее обеспечить и каждый раз, когда НАТО приближается в сторону наших границ для того, чтобы снова сбалансировать всю архитектуру безопасности на континенте, — заявил Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что цeленаправленно активизировал переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия. По его словам, оружие было вывезено из страны под гарантии отсутствия санкций, но сейчас «все растоптано, все нарушено». Он добавил, что не пытается «кого-либо запугивать или шантажировать», но хочет «обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу».