Шойгу снова обсудил с турецким коллегой условия зерновой сделки Глава Минобороны Шойгу второй раз за два дня поговорил с турецким коллегой о зерновой сделке

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу второй раз за два дня провел телефонные переговоры с руководителем турецкого оборонного ведомства Хулуси Акаром. Министры вновь обсуждали условия зерновой сделки. В Минобороны РФ подчеркнули, что этот разговор состоялся по инициативе Анкары.

В ходе разговора продолжено обсуждение темы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы, — говорится в Telegram-канале министерства.

В предыдущий раз министры говорили об этом накануне, 31 октября.

За два дня до этого Москва объявила о приостановке участия в зерновой сделке. Решение было аргументировано тем, что на фоне атаки ВСУ на Севастополь Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов.

Ранее стало известно, что российские власти не могут разрешить беспрепятственное прохождение через акваторию Черного моря без досмотра, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, организация не осудила украинскую сторону за атаку на суда Черноморского флота.