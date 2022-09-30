Шойгу рассказал, как изменился мир в 2014 году Шойгу: с 2014 года можно говорить о полноценной программе Запада «анти-Россия»

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Сергей Шойгу

Состояние мира с 2014 года, когда к России был присоединен Крым, довольно сильно изменилось, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет о полноценном развертывании антироссийской политики.

В эти восемь лет как-то все сконцентрировалось и стало понятно, что речь даже не об Украине, речь о такой большой программе, которая называется «анти-Россия», — подчеркнул министр.

Ранее Шойгу заявил, что Россия начала военную операцию на Украине из-за неприемлемых угроз для безопасности страны. По его словам, Киев взял курс на вступление в НАТО, чем и вынудил Москву действовать. Кроме того, на протяжении восьми лет «киевский режим совершал вопиющие преступления» против жителей Донецкой и Луганской народных республик. В результате этих действий погибли «тысячи ни в чем не повинных людей», в том числе детей, отметил Шойгу.

Также глава Минобороны заявил, что Киев стал наследником «кровавых украинских националистов». По его словам, Верховная рада провозгласила членов ОУН-УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) бойцами за национальную независимость, отметил он.