Шойгу: по частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сборный пункт военного комиссариата

В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе интервью каналу «Москва 24». Он пояснил, что это 1% мобилизационного ресурса. Он добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники.

Здесь не предусматривается захватный комбайн, чтобы ситом всех захватить, нет. Так совпало, что в это же самое время мы должны были провести мобилизационные сборы, — сказал Шойгу.

Он пояснил, что все мобилизованные пройдут подготовку или переподготовку. Также пройдет слаживание в подразделения. И только после этого резервисты отправятся выполнять поставленные задачи.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.