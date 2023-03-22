Шойгу поручил наградить девушек- военных за сбитые в Севастополе БПЛА Шойгу: два беспилотника в Севастополе уничтожили девушки-военные, их ждет награда

Фото: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

Сергей Шойгу

Два из трех беспилотников, пытавшихся поразить объекты в Севастополе, уничтожили девушки-военнослужащие Марина Фалеева и Татьяна Целуйко, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС. Он поручил представить девушек к наградам и выписать денежную премию за уничтожение объектов противника.

Была предпринята попытка поразить наши объекты в Крыму в Севастополе беспилотными аппаратами. Все три аппарата уничтожены. <…> Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной, — сказал Шойгу.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил о попытке украинских беспилотников атаковать город. По его словам, служащие Черноморского флота смогли отбить атаку. В результате обстрелов никто не пострадал. Из-за взрывов в одном здании в Севастополе были выбиты стекла.

Военный обозреватель Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru отметил, что атака ВСУ является «актом информационной войны», оперативно-тактических задач Украина данным ударом решить не могла. По его словам, Киев специально пытался атаковать Севастополь на фоне визита в РФ лидера Китая Си Цзиньпина и его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Собеседник добавил, что властям Украины нужно было продемонстрировать «готовность к какой-то борьбе».