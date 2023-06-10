Шойгу разрешил добровольцам подписывать контракт с Минобороны Шойгу подписал приказ о порядке службы добровольческих организаций

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу

Глава Минобороны Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства. Добровольцы получили право заключать контракты или с добровольческими отрядами, или с МО РФ.

Документом определено подписание добровольческими отрядами до 1 июля этого года контрактов с Министерством обороны Российской Федерации, это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач, — сообщили в ведомстве.

Замминистра обороны РФ Николай Панков сообщил, что более 13,5 тысячи человек приняты в июне на военную службу по контракту. По его словам, это в 3,1 раза превышает данные за апрель текущего года и в 2,1 раза показатели за май.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который дает статус ветеранов ополченцам Донбасса с 2014 года и всем участникам военной операции на Украине. К ветеранам и инвалидам боевых действий относят людей, заключивших контракты с организациями, которые помогают ВС РФ. По словам главы профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, речь идет и о частных военных компаниях.