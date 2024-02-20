Шойгу опроверг сообщения о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе Шойгу: Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе

Фото: kremlin.ru

Сергей Шойгу, Владимир Путин

Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, у Воздушно-космических сил России нет таких проектов, однако западные страны поднимают шум.

У нас этого [размещения в космосе ядерного оружия] нет. Они [страны Запада] знают, что у нас этого нет, но тем не менее поднимают шум, — сказал он.

Шойгу также сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли 17 и 18 февраля 2400 военных под Авдеевкой на Донецком направлении в зоне специальной военной операции.

Министерство иностранных дел Китая обратило внимание на позицию России касательно размещения различных видов вооружений в космосе, заявил представитель китайского ведомства, отвечая на вопрос The New York Times. Он был задан на фоне слухов о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен просил главу МИД Китая Вана И отговорить президента России от размещения ядерного оружия на околоземной орбите.

По данным ABC, американских конгрессменов предупредили на секретном брифинге о планах России разместить ядерное оружие в космосе. Источники канала утверждают, что данная ситуация «очень деликатная», при этом о применении ядерных вооружений речи не идет. Предполагается, что Москва может использовать их для разрушения спутников и отключения связи в случае необходимости.