Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР продолжают расширять контроль над Донбассом, об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передаёт РИА Новости. По его словам, операция по освобождению Луганской народной республики близка к своему завершению.
Группировки российских Вооруженных сил совместно с подразделениями Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской народной республики, — сказал Шойгу.