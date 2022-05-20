Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР продолжают расширять контроль над Донбассом, об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передаёт РИА Новости. По его словам, операция по освобождению Луганской народной республики близка к своему завершению.