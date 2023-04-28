Шойгу назвал три главные цели США в конфликте на Украине Шойгу: США хотят победить Россию, напугать Китай и сохранить монополию путем конфликта на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Шойгу

Соединенные Штаты и страны Запада хотят спровоцировать другие государства на противостояние с Россией и Китаем, заявил на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит «Интерфакс АВН», главные цели США заключаются в том, чтобы победить Россию в стратегическом плане, напугать Китай и сохранить монопольное положение в мире.

Сегодня Вашингтон и их пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании других стран к военному противоборству с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем. Ярким подтверждением такой преступной политики является конфликт на Украине. Его истинная цель — нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире, — сказал Шойгу.

Он утверждает, что Вашингтон потратил более $5 млрд на переворот на Украине в 2014 году. Таким образом в стране и сформировался «враждебный националистический русофобский режим», заявил министр обороны РФ. По его словам, именно поэтому Россия и объявила проведение военной операции на Украине.

Ранее верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина вовремя получит все необходимое для контрнаступления вооружение. Он добавил, что более 98% обещанной боевой техники уже поставлено Украине.