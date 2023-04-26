В США пообещали, что Украине будет с чем идти в наступление Главком сил НАТО в Европе Каволи: Киев вовремя получит вооружение для контрнаступления

Фото: Министерство обороны Украины

Украина вовремя получит все необходимое для контрнаступления вооружение, заверил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи. На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США он утвердительно ответил на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Да (Киев получит все вовремя. — NEWS.ru). Мы поговорили с нашими украинскими коллегами о том, сколько материальных средств им понадобится для этого наступления. Я абсолютно уверен в том, что мы доставили материальные средства, которые им нужны, и будем продолжать поставки для поддержания их операций, — сказал Каволи.

Он добавил, что более 98% обещанной боевой техники уже поставлены Украине.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление основателя компании Евгения Пригожина, который сказал, что украинские войска пойдут в контрнаступление после 2 мая. По его словам, сейчас ВСУ мешает плохая погода, в частности дожди, размывающие почву.

Тем временем исполняющий обязанности командира полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) майор Богдан Кротевич предположил, что украинская армия может попытаться захватить небольшие российские города. Он объяснил, что такой ход является рычагом для возвращения территорий, находящихся под контролем ВС РФ.