Шойгу рассказал, сколько штабов ВСУ ликвидировали ВС России Шойгу: ВС России в августе уничтожили 174 украинских штаба

Фото: МО Украины

Вооруженные силы России в августе уничтожили 174 пункта управления бригадного и батальонного звеньев, заявил в ходе селекторного совещания глава Минобороны Сергей Шойгу. Он также добавил, что было ликвидировано более 600 единиц вооружения.

За последний месяц поражены 174 пункта управления бригадного и батальонного звеньев, уничтожена 601 единица тяжелого вооружения и артиллерийских систем, в основном западного производства, — сказал Шойгу.

Ранее Шойгу заявил, что у ВС РФ нет тяжелых вооружений в районе Запорожской атомной электростанции. По его словам, украинские власти «откровенно лгут». Глава Минобороны выразил надежду, что делегация МАГАТЭ сможет убедиться в правдивости его слов. Он подчеркнул, что удары ВСУ по ЗАЭС создают реальную угрозу катастрофы в Европе, что по сути, является «ядерным терроризмом».

Кроме того, Шойгу назвал число ликвидированных наемников на Украине. По его словам, за время военной операции уничтожили 2 831 иностранного наемника. Глава Минобороны добавил, что приток на Украину иностранцев из-за рубежа снизился более чем в 3,5 раза на фоне серьезных потерь Киева.