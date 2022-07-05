Шойгу рассказал, когда завершатся испытания ракет «воздух-воздух» для Су-57 Шойгу: испытания ракет «воздух — воздух» для Су-57 завершатся в этом году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-57

Госиспытания ракет класса «воздух — воздух» для истребителей Су-57 завершатся в этом году, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. По словам министра, после этого ракеты запустят в серийное производство, пишет РИА Новости. Шойгу отметил, что введение новых управляемых ракет поспособствует повышению эффективности самолетов в воздушных боях.

В текущем году планируем завершить государственные испытания ракет [для Су-57] и поставить первые серийные партии в эксплуатацию, — заявил Шойгу.

Глава военного ведомства уточнил, что управляемые ракеты класса «воздух — воздух» разрабатывают инженеры на конструкторском бюро «Вымпел».

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов целей на земле, воде и в воздухе. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полёта, внутрифюзеляжное вооружение, а также оснащён новейшим бортовым оборудованием. Первый такой самолёт поступил на вооружение ВКС РФ в 2020 году.

О том, что в спецоперации на Украине задействованы новейшие российские истребители С-57, стало известно 20 мая. 18 июня вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, что самолеты неоднократно поднимались в воздух как в одиночку, так и в составе группы. Он подчеркнул, что действия экипажей были крайне эффективными.