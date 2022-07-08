СФ поддержал закон, обязывающий органы власти вести соцсети Совет Федерации одобрил закон, обязывающий органы власти создавать страницы в соцсетях

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Совет Федерации одобрил закон, который обязывает органы власти создавать страницы в соцсетях, сообщает ТАСС. Также вводятся новые понятия «официальная страница» и «официальный сайт» госоргана, органа местного самоуправления и подведомственной организации. Кроме того, они должны взаимодействовать с порталом госуслуг.

Закон направлен на повышение открытости функционирования государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных государственным органам, органам местного самоуправления организаций и на обеспечение возможности получения гражданами в понятной и доступной форме полной и достоверной информации о деятельности указанных органов и организаций, — говорится в сообщении.

В случае, если закон будет одобрен президентом страны Владимиром Путиным, он вступит в силу с 1 декабря текущего года.

В соцсетях чиновники будут размещать нoвости, тексты и видеозаписи выступлений руководства ведомств, итоги опросов oбщественного мнения, материалы по темам, которые выносят на общественное обсуждение, результаты таких обсуждeний.

Ранее эксперты Group-IB обнаружили мошенническую схему, которая применялась для кражи средств пользователей с помощью поддельного сайта Минздрава. Злоумышленники распространяли в соцсетях фейковую информацию о коронавирусе и вакцинации, согласно которой до масштабной катастрофы якобы остаются считанные дни, а первыми её жертвами станут привившиеся люди.