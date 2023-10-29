Сенатор засомневался в скором прекращении помощи ВСУ со стороны США Сенатор Цеков: ВСУ продолжат получать военную помощь от США

Фото: U.S. Air Force

ВСУ вряд ли перестанут получать военную помощь от США, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон, негативно относящийся к передаче вооружений Киеву, не является единственным человеком, который определяет, помогать Украине или нет.

Не он (спикер палаты представителей США Майк Джонсон. — NEWS.ru) один решает, он же не является человеком, который определяет, надо или не надо [направлять помощь на Украину]. <...> ВСУ будет сложнее, но помощь будет продолжаться, — сказал Цеков.

Ранее сообщалось, что Джонсон после избрания на пост спикера палаты представителей призвал разделить запрос о выделении $105 млрд Израилю и Украине. Он указал, что администрация президента США Джо Байдена также должна раскрыть план дальнейших действий в контексте Украины.

При этом Джонсон подчеркнул, что России «нельзя позволить преуспеть» в текущем конфликте. Новый спикер добавил, что запросы о помощи Израилю и Украине следует направлять по-отдельности, поскольку «Израиль — это отдельный вопрос».

Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 октября сообщил, что Вашингтон выделит новый пакет военной помощи Киеву на сумму $150 млн. Он рассказал, что туда войдут средства противовоздушной обороны, артиллерия, противотанковое оружие и другие вооружения, «которые еще больше повысят способность Украины защищать свою территорию от наступления РФ».