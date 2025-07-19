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19 июля 2025 в 12:15

Сенатор раскритиковал заявления Румынии о «вмешательстве» России в выборы

Сенатор Пушков назвал власти Румынии несамостоятельными и вторичными

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На фоне заявлений о вмешательстве России в румынские выборы «по аналогии» с другими странами власти Румынии выглядят несамостоятельными и вторичными, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, в Бухаресте ссылаются не на доказательства, а на пропагандистские клише, тиражируемые западными структурами.

Прямо касается бездарных доводов Высшего совета национальной безопасности Румынии, в котором выразили уверенность во «вмешательстве» России в румынские выборы «по аналогии» с другими странами. Власти Румынии — несамостоятельные и вторичные — всегда повторяли зады западной пропаганды, — написал Пушков.

Сенатор подчеркнул, что вмешательство в американские выборы официально признано несостоявшимся. В связи с чем он задался вопросом, на кого теперь будет ссылаться Высший совет национальной безопасности Румынии?

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о фальсификации администрацией бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы доказательств российского вмешательства в выборы 2016 года. По ее данным, команда экс-лидера намеренно искажала разведданные, распространяя через СМИ ложную информацию о «доказательствах», одновременно скрывая отсутствие фактов взлома избирательных систем.

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Россия
выборы
Алексей Пушков
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