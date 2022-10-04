В России предложили создать резерв мясных консервов Сенатор Савченко предложил создать в России госрезерв мясных консервов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор от Белгородской области Евгений Савченко предложил создать дополнительный госрезерв мясных консервов и запретить импорт мяса, в том числе из дружественных стран, сообщает «Интерфакс». По его словам, эти меры позволят поддержать российскую отрасль.

Предлагаю рекомендовать правительству Российской Федерации рассмотреть возможность <...> создания дополнительных государственных резервов мясных и мясорастительных консервированных продуктов с длительным сроком хранения, — сказал Савченко.

По его мнению, эта мера позволит убрать с рынка «излишки» сырья и перенаправить их на внутренний рынок, а также создать необходимый стратегический продовольственный запас, который станет и эффективным инструментом регулирования цен на рынке мясной продукции. Кроме того, это позволит предприятиям по производству консервов заработать на полную мощность.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз намерен изменить правила ветеринарных сопроводительных документов для ужесточения оборота мясной продукции. Изменения предполагают отказ от автоматизированной приёмки продукции и переход к её ручному оформлению. Ретейлеры опасаются, что эти нововведения затормозят логистику, что чревато подорожанием мяса и сложностями с его поставками. Минсельхоз объясняет инициативу тем, что сейчас в магазины попадают продукты, заражённые опасными болезнями животных.