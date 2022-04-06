Минсельхоз планирует ужесточить оборот мясной продукции

Минсельхоз намерен изменить правила ветеринарных сопроводительных документов для ужесточения оборота мясной продукции. Изменения предполагают отказ от автоматизированной приёмки продукции и переход к её ручному оформлению, пишут «Известия».

Ретейлеры опасаются , что эти нововведения затормозят логистику, что чревато подорожанием мяса и сложностями с его поставками. Минсельхоз объясняет свою инициативу тем, что сейчас в магазины попадают продукты, заражённые опасными болезнями животных.

Проект приказа в новой редакции исключает мясо и пищевые субпродукты из категории низкого риска. Это значит, что для оформления документов на них продавцам понадобится ветврач или аттестованный специалист. На сегодня такие бумаги оформляют сами сотрудники предприятий. Компании также будут вынуждены пользоваться услугами аттестованных специалистов и оплачивать их работу.

Минсельхоз отмечает, что ручное оформление документов хоть и затратно, но необходимо, так как на предприятиях нередко выявляют нарушения при оформлении ВСД на мясную продукцию. Это может повлечь неконтролируемую циркуляцию возбудителей опасных заболеваний, что представляет опасность для жизни и здоровья животных и людей.

Окончательное решение о введении новых правил ещё не принято. Минсельхоз ведёт всесторонние консультации.

Ранее Ассоциация добытчиков минтая сообщила, что в 2022 году поставки импортной рыбы в Россию сократятся на 28–35%, а с замещением атлантического лосося и тунца могут возникнуть проблемы. Это связано с выпадением поставок из «недружественных стран» и государств, которые сами ограничивают поставки рыбной продукции в Россию.