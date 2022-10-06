Сенатор рассказала, на сколько проиндексируют пенсии с 1 января Сенатор Бибикова: пенсии с 1 января проиндексируют в среднем на тысячу рублей

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

С 1 января 2023 года правительство России проиндексирует пенсии граждан на сумму не менее тысячи рублей, рассказала «Парламентской газете» зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. По ее словам, индексация пенсий с 1 января будущего года уже заложена в законопроект о бюджете на следующие три года

Самая главная задача законодателей сейчас, чтобы запланированное повышение ни в коем случае не было меньше тысячи рублей в среднем, — подчеркнула сенатор.

Она добавила, что средний размер всех страховых пенсий, в том числе по потере кормильца и по инвалидности, по стране составляет более 19 тысяч рублей. Средняя же величина пенсий по старости уже превышает 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 января в России проиндексируют страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости. Индексация составит 4,8%, средний размер пенсии увеличится до 21 864 рублей. В пресс-службе Минтруда уточнили, что в бюджете Социального фонда на выплату пенсий заложено более 9,5 трлн рублей, на выплату страховых пенсий — почти 9 трлн рублей. Кроме того, в условиях высокой инфляции в 2022 году было принято решение провести поэтапное повышений пенсий, чтобы поддержать доходы пожилых граждан с учетом роста цен.