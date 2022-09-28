Неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии по старости Минтруд: страховые пенсии по старости для неработающих проиндексируют на 4,8% с 1 января

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С 1 января в России проиндексируют страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости. Об этом сообщает пресс-служба минтруда РФ. Индексация составит 4,8%, средний размер пенсии увеличится до 21 864 рублей.

Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2023 году увеличится до 21 864 рублей. Страховые пенсии неработающих граждан, которые уже индексировались с 1 июня на 10%, с 1 января будут проиндексированы дополнительно на 4,8%, — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе также уточнили, что что в бюджете Социального фонда на выплату пенсий заложено более 9,5 трлн рублей, на выплату страховых пенсий — почти 9 трлн рублей. Кроме того, там отметили, что в условиях высокой инфляции в 2022 году было принято решение провести поэтапное повышений пенсий, чтобы поддержать доходы пожилых граждан с учетом роста цен.

С 1 июня страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить страховые пенсии еще на 4,8%, что обеспечит прибавку в среднем в размере тысячи рублей, — приводятся в сообщении слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

В результате суммарное повышение страховых пенсий превысит 15% и это больше прогнозного уровня инфляции на текущий год, который составляет 12,4%.

По состоянию на 1 января 2022 года средняя страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров составляла 19 017 рублей, в декабре, учитывая июньскую индексацию, она должна повыситься до 20 864 рублей, а в январе 2023 она составит 21 864 рубля.

Ранее сообщалось, что Минтруд разработал параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на 2023–2025 годы. Согласно этим параметрам пенсия будет расти в среднем на 6,8% в год и к 2024 году составит, в среднем, 24 477 рублей. Также увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии. Индексация выплат для работающих пенсионеров пересчитают.