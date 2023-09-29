Сенатор раскрыл нюанс указа Путина о безвизе для украинцев Cенатор Цеков: украинцы могут теперь въезжать в Россию по истекшему паспорту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинцы могут теперь посещать Россию по паспорту, с истекшим сроком действия, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя указ о введении безвизового въезда и выезда для граждан Украины с 29 сентября 2023 года. Он отметил, что украинцы и раньше могли посещать России по внутреннему паспорту. Цеков добавил, что это правильное решение и оно не ухудшит криминогенную обстановку в стране.

Так и было же раньше. И до этого граждане Украины въезжали на территорию России по внутреннему паспорту. Могли и по загранпаспорту. Может указ распространяется на дополнительные документы? А вот пункт про паспорт с истекшим сроком действия — да. Это и является новшеством. Очень сложно продлить истекший украинский паспорт — нужно ехать обратно на Украину, где человека могут арестовать за любовь к России или мобилизовать, — сказал он.

Указ о безвизе для украинцев подписал Президент России Владимир Путин. В нем говорится, что граждане Украины могут делать это на основании внутреннего паспорта.

Власти Украины с 1 июля 2022 года ввели запрет для россиян на въезд в страну без виз.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что российская сторона не намерена отыгрываться на простых украинцах за введение Киевом визового режима и не станет чинить препятствия поддержанию человеческих контактов. По его мнению, решение Украины о выходе из двустороннего соглашения о безвизовых поездках для граждан двух стран было нацелено на разрыв гуманитарных связей между жителями.