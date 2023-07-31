В МИД РФ пообещали не мстить украинцам за введение визового режима Киевом МИД: Россия не станет отыгрываться на простых украинцах за введение визового режима

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сторона не намерена отыгрываться на простых украинцах за введение Киевом визового режима и не станет чинить препятствия поддержанию человеческих контактов, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его мнению, решение Украины о выходе из двустороннего соглашения о безвизовых поездках для граждан двух стран было нацелено на разрыв гуманитарных связей между жителями.

Россия, в отличие от режима Зеленского, не отыгрывается на простых украинцах и не намерена чинить препятствия поддержанию человеческих контактов. <...> Наши народы крепко связывают общая история, духовные и культурные ценности. Разорвать эти нити невозможно, — заявил дипломат.

Власти Украины с 1 июля 2022 года ввели запрет для россиян на въезд в страну без виз.

Ранее сообщалось, что единая электронная виза для граждан иностранных государств будет запущена в России 1 августа. Срок оформления визы будет составлять до шести дней с момента подачи заявления. Стоимость разрешения на въезд для иностранцев не превысит $52.

Кроме того, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем будет запущен со дня на день. Одна из предполагаемых дат — 1 августа. По его словам, стороны уже обменялись списками туроператоров, все необходимые процедуры завершены. Отмечается, что Россия также намерена запустить такой обмен с Ираном.