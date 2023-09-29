Путин разрешил безвизовые въезд и выезд украинцам Граждане Украины смогут въезжать в РФ на основании внутреннего паспорта

Президент России Владимир Путин своим указом разрешил безвизовый въезд и выезд украинцам с 29 сентября 2023 года. В указе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, говорится, что граждане Украины могут делать это на основании внутреннего паспорта.

Согласно указу, такие люди могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна. Также это можно сделать по удостоверению личности на возвращение на Украину (таким образом допускается только выехать в эту страну). В случае с детьми потребуется свидетельство о рождении или паспорт законного представителя с информацией о ребенке.

Власти Украины с 1 июля 2022 года ввели запрет для россиян на въезд в страну без виз.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что российская сторона не намерена отыгрываться на простых украинцах за введение Киевом визового режима и не станет чинить препятствия поддержанию человеческих контактов. По его мнению, решение Украины о выходе из двустороннего соглашения о безвизовых поездках для граждан двух стран было нацелено на разрыв гуманитарных связей между жителями.