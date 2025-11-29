Сенатор раскрыл, кто «помогает» жуликам похищать крупные суммы

Мошенники стали чаще воздействовать на молодое поколение и похищать через него крупные суммы, сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. По его словам, которые приводит ТАСС, дети легко поддаются манипуляциям злоумышленников.

Внимание мошенников в последнее время сильно сместилось на молодое поколение. Они обрабатывают их, неокрепшая психика очень сильно поддается манипуляциям. И все, что дома есть, выносят: все данные карт, ценные деньги, вещи, — отметил он.

До этого жительница Красноярского края передала телефонным мошенникам 17 млн рублей, взятых из родительского сейфа. Потерпевшая 2006 года рождения провела по видеосвязи обыск в своей квартире и передала деньги курьеру, прежде чем осознала обман.

Ранее пенсионерка стала жертвой мошенников, действовавших под видом представителей телевизионной программы «Школа ремонта». Женщину убедили временно покинуть свою хрущевку для проведения масштабного ремонта, обещая превратить ее в роскошные апартаменты. Для убедительности злоумышленники даже перечислили деньги за жилье на так называемый «безопасный счет».