Упоминание президента Украины Владимира Зеленского в документах финансиста Джеффри Эпштейна может навредить его репутации и ослабить позиции Киева на переговорах, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин в беседе с ТАСС. По мнению политика, этот факт токсичен и влечет серьезные политические последствия.

Обнаружение Зеленского в файлах Эпштейна стало очередным гвоздем в гробу его репутации после всех коррупционных скандалов. Даже сам факт упоминания в такой переписке токсичен и влечет серьезные политические последствия. Для политика, который годами продается мировому сообществу как моральный ориентир, это серьезный удар по всему образу, — считает Волошин.

Сенатор пояснил, что подобные сомнительные эпизоды, возникающие вокруг украинской элиты, усложняют восприятие Украины как демократической страны. Волошин также подчеркнул, что сторона со спорной репутацией может столкнуться с более жесткой позицией на международных переговорах.

Ранее в рассекреченных документах по делу Эпштейна упоминалось имя Зеленского. В электронном письме, датированном 2024 годом, содержалось предположение о его возможной причастности к вывозу женщин и детей с территории страны, а также о его связях с модельным агентом Жан-Люком Брюнелем.