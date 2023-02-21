Семьи из новых регионов получат маткапитал за детей, рожденных с 2007 года Путин предложил выделять маткапитал в новых регионах семьям, где дети родились с 2007 года

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Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил предоставлять материнский капитал в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях семьям, где дети рождались с 2007 года, когда программа начала действовать в РФ. Он добавил, что с 1 февраля материнский капитал проиндексирован на 11,9%.

Предлагаю предоставить материнский капитал в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области семьям, дети в которых родились после 2007 года. То есть с того момента, когда эта программа начала действовать, — заявил президент.

Ранее Путин подписал закон, который позволяет родителям направлять средства материнского капитала на оплату образовательных услуг для детей. Согласно документу, подписанному в начале декабря 2022 года, это можно будет делать, не предъявляя в Пенсионный фонд России договор с образовательной организацией.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявил, что россиянок, которые уезжают рожать в другие страны, чтобы «халявно обеспечить себе двойное гражданство», следует лишить материнского капитала. Парламентарий назвал таких женщин сумасшедшими. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Кремль не обсуждает возможность отказывать в предоставлении материнского капитала россиянкам, уезжающим рожать за рубеж.