Сечин: США спровоцировали в Европе «угольный ренессанс»

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Угольный терминал

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе доклада на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что США спровоцировали в Европе «угольный ренессанс», который подрывает глобальные усилия по снижению углеродного следа. По его словам, в 2022 году угольная генерация в Европе может возрасти более, чем на треть, передает РИА Новости.

Налицо настоящий «угольный ренессанс», во многом подрывающий глобальные усилия по снижению углеродного следа, — сказал Сечин.

Он отметил, что в 2021 году генерация угля в Европе уже выросла на 18%, а при нынешней ситуации в мире показатели увеличатся, поставив под угрозу глобальные планы по декарбонизации. Сечин подчеркнул, что риторика западных стран вступает в противоречие с их же практикой: Европа призывает к ускорению декарбонизации, при этом наращивает производства и разрушают тем самым экономики стран.

Ранее Сечин заявил, что единый мировой рынок мертв. По его словам, мировые финансовые институты сейчас функционируют во внеэкономическом «режиме войны». Он также отметил, что Россия в данной ситуации занимается созданием новой конфигурации рынков, которые будут свободны от «санкционного произвола».