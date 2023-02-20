«Считает Украину частью Польши?»: депутат о визите Байдена в Киев Депутат ГД Журавлев: Байден может считать Украину польской территорией

Фото: president.gov.ua

Джо Байден

Президент США Джо Байден может считать Украину польской территорией, поэтому «нарисовался» в Киеве 20 февраля, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. По словам парламентария, лидер США чувствовал себя в Киеве хозяином во время необъявленного визита.

На сайте Белого дома на сегодня до сих пор — программа визита Байдена в Польшу. Может, он считает Украину частью Польши, поэтому и нарисовался в Киеве? В любом случае он чувствует себя хозяином и в Киеве, и в Варшаве. Разве что руку поцеловать Зеленскому не предложил. А тот и сам готов, бегал вокруг старика преданной собачкой, заглядывая в глаза, и все ждал, чем же обрадует Украину заокеанский гость: без финансовой и военной поддержки Запада страны вообще давно бы уже не существовало, — подчеркнул Журавлев.

Депутат обратил внимание, что в делегации Байдена был и его советник по нацбезопасности Джейк Салливан — «один из архитекторов нынешнего кризиса». Парламентарий сослался на мнение журналиста Сеймура Херша, считающего советника тем, с кем американский президент прежде всего обсуждал, как взорвать «Северные потоки».

Рядом с Байденом — его советник по нацбезопасности Салливан, один из архитекторов нынешнего кризиса, по версии Херша, именно с ним американский президент обсуждал подрыв «Северных потоков». И через него же поступают приказы Украине: наступать, отступать, настаивать на мирном соглашении. Марионеточный режим Зеленского делает все, что ему скажут. Сам визит, безусловно, хамский по отношению к России, — подытожил Журавлев.

20 февраля президент США Джо Байден неожиданно посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещав очередной пакет помощи Киеву.

Ранее первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков предположил в разговоре с NEWS.ru, что поездка президента США Джо Байдена в Киев готовилась заблаговременно по разным каналам, поскольку за безопасность первого лица государства в США отвечает множество людей.

Он также отметил, что визит Байдена призван продемонстрировать максимальную поддержку его украинского коллеги Владимира Зеленского, усилить поддержку Украины внутри США и мобилизовать союзников США в Европе на более активную помощь Киеву.